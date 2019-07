Nomura soutient Galapagos | AB InBev marque une pause | Les biotechs en forme (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Ontex et Solvay, qui publient leurs résultats trimestriels demain matin, sont lanternes rouges avec des replis de 1,3%. Proximus, qui a livré les siens ce matin, recule de 0,8%.

Galagagos est en tête de peloton (+1%). Nomura a relevé son objectif de cours sur la biotech. UCB et Barco avancent respectivement de 0,6% et 0,5%.

Hors Bel 20, Curetis grimpe de 6,7% après un accord de distribution dans quatre pays européens. Le compartiment des biotechs est en forme avec des gains de 2,7% pour Kiadis , de 1,8% pour Oxurion et de 1,5% pour Celyad et Bone Therapeutics . Genkyotex , en revanche, recule de 4,9%.

Notons encore les replis de Mithra (-1,1%) et d’ IBA (-1,1%).

• Le briefing actions belges

>Revenus et Ebidta en baisse chez Proximus . Le groupe télécom enregistre des revenus en baisse sur son activité domestique et internationale. L’Ebidta diminue de 0,9%, mais reste dans la fourchette anticipée par les analystes. Les objectifs pour 2019 restent inchangés. Notre article .

>Ackermans & van Haaren investit 10 millions d’euros dans AgroSavfe dans le cadre d’une levée de fonds de 35 millions d’euros au total et acquiert une participation de 14,6%. Les 25 millions d’euros restants ont été apportés par les actionnaires existants, dont la Gimv. AgroSavfe est active dans les biocontrôles à base de protéines offrant une protection sûre, durable et efficace pour les semences, plantes et aliments. Le communiqué.