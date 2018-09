Notes de brokers pour UCB, AvH et Brederode (+Briefing actions)

Les marchés actions européens se cherchent une tendance ce vendredi matin dans un climat d'aversion au risque. On attend les chiffres de l'emploi US cet après-midi.

• La tendance

En queue de peloton, on trouve Argenx (-2,2%), ING (-1%) et Galapagos (-1%).

Hors Bel 20, Exmar et ThromboGenics s’adjugent respectivement 2,1% et 1,2% dans la foulée de leurs résultats semestriels publiés jeudi soir.

On relèvera encore les replis de MDxHealth (-2,7%), de Qrf (-0,9%) et de Nyrstar (-0,9%).

• Le briefing actions

>Au premier semestre, le transporteur maritime Exmar affiche un bénéfice net de 3,4 millions d'euros contre une perte de 34,1 millions un an plus tôt à la même période. Notre article .

>Les résultats semestriels se suivent... et se ressemblent sur le segment immobilier coté en Bourse. La SIR Home Invest Belgium , qui a perdu sa CEO en juillet dernier, affiche une marge d’exploitation et un résultat net plus rassurants qu’il y a un an. Notre article.