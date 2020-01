Nouveau contrat pour IBA, approbation pour UCB (Débriefing actions belges)

Les valeurs télécoms ont progressé en tête de l'indice. Lundi, Telenet a émis, avec succès, un prêt de 2,3 milliards de dollars à 8,25 ans et un prêt de 1,11 milliard d’euros à 9,25 ans. Ils serviront à rembourser d’autres emprunts de taille similaire. Malgré cette bonne nouvelle, le titre n'avait pas réussi à conserver sa hausse. Ce mardi, il a terminé sur une avancée de 2,42%. Proximus a pris 2,42% dans la foulée.

UCB a pris 1,28%. Le Japon a approuvé l'utilisation de son traitement Cimzia pour les troubles du psoriasis multiple contre lesquels les médicaments ordinaires ne sont pas suffisamment efficaces. L'approbation intervient après que les résultats des tests aient confirmé l'efficacité et l'innocuité du produit.

Barco a avancé de 2,01%. KBC Securities a relevé son objectif de cours sur le titre à 235 euros contre 220, car le broker "voit plus de potentiel dans le portefeuille de présentation sans fil depuis l'introduction d'une toute nouvelle gamme de ClickShare". "La nouvelle extension devrait permettre de poursuivre la bonne dynamique de ClickShare qui représente environ 20% du chiffre d'affaires", ajoute Kepler Cheuvreux. Le broker reste à "conserver" et a un prix cible de 227,5 euros.

Sur le marché élargi, IBA s'est envolé de 5,74%. La société a signé un contrat, et reçu un acompte, pour une solution Proteus ONE financée par la Fondation internationale de charité de Cartu, la plus grande organisation de charité en Géorgie. Grâce à la vente de cette solution, le leader mondial de la protonthérapie a porté son carnet de commandes à un niveau historique de 1,1 milliard d'euros.