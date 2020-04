Nouveau coup dur pour le secteur des loisirs (+débriefing actions européennes)

Les marchés européens continuent de voir le verre à moitié plein, tablant sur un déconfinement progressif en Europe et aux États-Unis. L'IATA évoque une baisse de 55% des revenus des compagnies aériennes cette année.

Les principaux indices actions en Europe ont globalement terminé en hausse mardi. "La tendance est devenue plus positive ces derniers jours, mais nous ne croyons pas que toutes les conditions d'un rally soutenu des marchés actions soient déjà réunies", soulignent cependant les responsables de la stratégie de Lombard Odier dans une note. "Nous continuons de surveiller le ralentissement des taux d'infection en Europe et aux USA et la possibilité d'une deuxième vague d'infections en Asie."