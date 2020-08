Nouveau rebondissement dans la guerre des techs

Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine n'ont pas fini de faire parler d'elles. Selon les informations de l'agence Bloomberg , des responsables de l'administration américaine auraient pris contact avec plusieurs entreprises ces derniers jours pour évaluer l'impact d'une interdiction totale d'utilisation de WeChat par des particuliers et entreprises américains . Ils se seraient rendu compte de son effet dévastateur sur des secteurs clés , comme celui de la technologie, de la distribution, du jeu vidéo ou de la télécommunication.

"L'intense lobbying réalisé par de grands groupes comme Walmart , General Motors , Best Buy et Target montre le caractère indispensable de WeChat pour atteindre les consommateurs chinois", soulignent Vey-Sern Ling et Tiffany Tam, analystes chez Bloomberg Intelligence.