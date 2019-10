Nouveau record à Wall Street après la Fed

La Bourse US a terminé en hausse mercredi et emmené le S&P 500 à un nouveau record, le deuxième en trois jours, alors que la Fed a, sans surprise, abaissé ses taux et signalé qu'elle allait désormais attendre avant de prendre toute nouvelle décision. Le Dow a pris 0,43% à 27.186,69 points. Le Nasdaq a gagné 0,33% à 8.303,98 points. Le S&P 500 a quant à lui atteint 3.046,77 points, prenant 0,33%.

Les investisseurs ont aussi continué à digérer une nouvelle série de résultats d'entreprises, à commencer par ceux de General Electric dont le titre a bondi de 11,47%. Le groupe a annoncé avoir réduit de plus de moitié sa perte nette au troisième trimestre et prévoit de disposer pour l'ensemble de l'année de suffisamment d'argent dans ses coffres, un signal positif pour ses actionnaires. Mattel, qui a fait état mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes à la faveur des ventes solides de sa célèbre poupée Barbie et de ses voitures miniatures Hot Wheels, s'est envolé pour sa part de 13,78%. Facebook et Apple, qui dévoilaient leurs résultats après la clôture, ont reculé de 0,56% et 0,01%.