Nouveau record mondial pour les dividendes

L'étude de Henderson calcule aussi les dividendes sous-jacents , soit la rétribution pour les actionnaires ajustée des effets de change, des dividendes extraordinaires et d'autres facteurs. Ils ont, quant à eux, enregistré une progression de 7,5% sur les trois premiers mois de l'année.

Les dividendes en Europe ont totalisé 40 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui revient à une hausse de 9,2% sur un an, tirée par les dividendes extraordinaires.

En route pour un record en 2019

Comment expliquer une telle hausse? La forme affichée par le montant des dividendes depuis le début de l'année "témoigne de la poursuite de la solide croissance enregistrée en 2018", explique Ben Lofthouse, directeur de la gestion actions internationales chez Janus Henderson. Mais, selon lui, cela "ne signifie pas forcément que celle-ci sera de nouveau supérieure à la tendance cette année". "Nous ne ressentons toutefois pas le besoin de modifier nos prévisions pour 2019. Nous avons déjà incorporé un ralentissement de la croissance cette année et souhaiterions rappeler que les dividendes sont bien moins volatiles que les bénéfices", ajoute-t-il.

Pour l'année 2019, Janus Henderson table en effet sur un montant record de 1.430 milliards de dollars de dividendes , soit une hausse de 4,2% des dividendes totaux, et de 5,2% des dividendes sous-jacents sur un an. "Les investisseurs peuvent donc s'attendre à (...) ce que les paiements de dividendes atteignent de nouveaux niveaux historiques cette année", a ainsi prévenu Ben Lofthouse.

+14,7% en Asie Pacifique

Dans le détail, c'est aux Etats-Unis et au Canada que les dividendes totaux ont enregistré les niveaux les plus élevés au premier trimestre, avec 133,1 milliards de dollars (+8,1%). "Aux États-Unis, les dividendes ont atteint le montant record de 122,5 milliards de dollars, les dividendes totaux augmentant de 8,3% et les dividendes sous-jacents enregistrent une croissance encore meilleure, à 9,6%", relève le gestionnaire de fonds Janus Henderson.