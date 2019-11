Nouveau record pour l'action Barco

Le titre a dépassé son plus haut atteint le 2 juillet 2008. Il a progressé de plus de 110% depuis le début de l'année, grâce à de bons résultats et de bonnes perspectives.

Le titre a dépassé son précédent record atteint le 2 juillet 2008, à 205,87 euros. Il avait ensuite connu une vraie descente aux enfers, tombant à un plus bas de 10,79 euros le 31 mars 2009. Mais l'action a remonté la pente grâce un marché porteur. Cette année, ses perspectives sont au beau fixe. "Barco a réitéré ses prévisions, estimant à 100.000 le nombre d'écrans devant être renouvelés en Europe de l'Ouest et en Amerique du Nord d'ici les cinq prochaines années. Actuellement, le groupe possède une part de marché de 50% et des volumes de 6.000 à 7.000 projecteurs par an, dont plus de la moitié sont vendus dans les nouveaux cinémas. L'opportunité de renouvellement est importante, et supérieure aux attentes du consensus", estime Trion Reid, analyste chez Berenberg. Le courtier vient d'organiser un road show avec la société en Europe et en Amérique du Nord.