Nouveau record pour le Nasdaq, +2,8% pour Apple

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé ce lundi, à l'ouverture d'une semaine riche en résultats de sociétés et indicateurs économiques sans compter une réunion du Comité monétaire de la Banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a perdu 0,12% à 30.960 points. De leur côté, le Nasdaq et le S&P 500 ont respectivement gagné 0,69% à 13.635,99 points et 0,36% à 3.855,36 points. Les prochains jours sont notamment attendus, les résultats de poids lourds comme Apple (+2,77%), Facebook (+1,28%) et Microsoft (+1,58%) ainsi que Boeing (-1,20%) et Tesla (+4,03%). Mercredi, les marchés surveilleront la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell. Jeudi, ils devront digérer la première estimation du Produit Intérieur Brut pour le dernier trimestre 2020.