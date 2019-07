Nouveau "shorteur" sur Umicore | Les biotechs Asit et Curetis grimpent (+Briefing)

Les marchés européens ont entamé la séance de mardi pleins de confiance dans les futures annonces de la BCE et de la Fed.

• Euronext Bruxelles

Les principaux indices européens ont ouvert sur une belle hausse ce mardi matin soutenus par les perspectives des décisions monétaires de la BCE et de la Fed et par un regain d’espoir d’apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les USA.