Nouveaux records à la Bourse de New York

Première grande banque à publier ses chiffres, Citigroup a cédé 0,06% après avoir pourtant dévoilé des résultats supérieurs aux attentes en dépit des craintes de ralentissement économique. Suivront mardi JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo, mercredi Bank of America et jeudi Morgan Stanley. Parmi les autres résultats de la semaine figurent ceux de Johnson & Johnson et United Air Lines mardi, de Netflix et IBM mercredi, de Microsoft et UnitedHealth jeudi et American Express vendredi.