Nouveaux records à la Bourse de New York

La Bourse US a atteint de nouveaux records ce jeudi, galvanisée par des avancées sur le front commercial, les résultats solides de Morgan Stanley et des indicateurs américains de bonne tenue. Le Dow a pris 0,92% à 29.297,64 points. Le Nasdaq a gagné 1,06% à 9.357,13 points. Le S&P 500 a progressé de 0,84% à 3.316,81 points. L'accord commercial préliminaire signé mercredi à la Maison Blanche avec la Chine réduit l'incertitude et est bénéfique pour les entreprises et les marchés. Autre nouvelle encourageante jeudi: Morgan Stanley a clôturé sur une note positive la saison des résultats 2019 des grandes banques américaines, en dégageant un bénéfice et un chiffre d'affaires record. Son titre a bondi de 6,65%.