Nouveaux records à la veille de Thanksgiving

La Bourse US a grimpé à des niveaux inédits mercredi, profitant, à la veille de Thanksgiving, de données solides sur l'économie américaine. Le Dow a gagné 0,15% à 28.164 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 0,66% à 8.705,18 points. Le S&P 500 a pris 0,42% à 3.153,63 points. La croissance de l'économie US au troisième trimestre a été révisée en hausse, à 2,1% en rythme annuel. La consommation, locomotive traditionnelle de la croissance puisqu'elle représente 70% du PIB américain, est restée soutenue (+2,9%). Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont, de leur côté, légèrement rebondi en octobre, contrairement aux attentes des analystes.

Pesant sur le Dow Jones, dont il est le membre le plus influent, Boeing a reculé de 1,48%. Des anomalies plus importantes que prévu affecteraient le 777X et pourraient retarder davantage l'arrivée de ce long-courrier dans le ciel mondial, un nouveau coup dur pour le groupe déjà englué dans la crise du 737 MAX. A l'inverse, Apple a connu la plus forte hausse du jour au sein du Dow, prenant 1,34%. Micron Technology a pris pour sa part 3,09%.