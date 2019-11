Nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500

La Bourse de New York a emmené les indices Nasdaq et S&P 500 à des niveaux inédits ce vendredi, à la faveur de statistiques meilleures que prévu aux Etats-Unis comme en Chine

La Bourse US a emmené le Nasdaq et le S&P 500 à des niveaux inédits ce vendredi, encouragée par des statistiques économiques meilleures que prévu aux Etats-Unis comme en Chine. Le Nasdaq a pris 1,13% à 8.386,40 points, tandis que le S&P 500 a avancé de 0,97% à 3.066,91 points. Quant au Dow, il a gagné 1,11% à 27.347,36 points. Les marchés ont salué la publication d'une progression plus forte que prévu du nombre de créations d'emplois en octobre aux Etats-Unis et une révision favorable des chiffres de septembre, qui fait suite à une lecture relativement optimiste de l'activité manufacturière en Chine.