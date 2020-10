Nouvel espoir d’un plan de relance à Wall Street

La Bourse US a clôturé dans le vert ce mardi, s'accrochant toujours à l'idée de voir démocrates et républicains parvenir à un compromis sur un nouveau plan de relance. Le Dow a pris 0,40% à 28.308,79 points. Le Nasdaq est monté de 0,33% à 11.516,49 points. Le S&P 500 a avancé de 0,47% à 3.443,12 points. Wall Street s'était enfoncée dans le rouge lundi alors que l'optimisme quant à un consensus sur le plan de soutien à l'économie s'amenuisait. Mais ce mardi, les marchés ont repris espoir après des déclarations positives des deux principaux négociateurs, la responsable des démocrates au Congrès Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.