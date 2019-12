Nouvelle acquisition pour Sioen, Galapagos à nouveau dégradé (Débriefing actions belges)

Aperam a rebondi de 2,44%. Le titre a signé la plus forte hausse du Bel 20. Juste derrière, Proximus a gagné 1,29%. ING relève que la veille, l'IBPT a publié sa régulation sur les réseaux de haute qualité. L'impact sera "positivement limité pour Orange Belgium et Telenet et limité négativement pour Proximus" estime David Vagman. "Nous ne nous attendons pas à une baisse importante de la part de marché de Proximus, mais une érosion graduelle dans le temps, en raison de l'augmentation de la concurrence pour les infrastructures et un accès renouvellé à la fibre optique" ajoute-t-il.