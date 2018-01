Nouvelle douche froide pour IBA (+Briefing actions)

Le Bel 20 et les principaux indices européens sont en nette hausse ce vendredi midi dans le sillage de Wall Street. IBA a dévissé après son nouvel avertissement sur résultats.

• La tendance

Les principaux indices européens poursuivent leur hausse ce vendredi midi dans le sillage de Wall Street et alors que la séance sera riche en statistiques. On attend, notamment, les chiffres de l’emploi US. L’euro est en baisse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 et l’indice des valeurs cotées en continu s’adjugeaient 0,54% vers 9h30.

Bpost qui bénéficie d’une recommandation positive d’un broker se distingue avec un gain de 1,87% jute derrière Umicore (+1,96%). Solvay et AB InBev gagnent respectivement 1,43% et 1,22%. Ontex est lanterne rouge (-1,19%).

Hors Bel 20, IBA chute de 19% suite à un nouvel avertissement sur résultats. TiGenix qui fait l’objet d’une OPA de Takeda est suspendue jusqu’à midi. Dans les biotechs encore, Biocartis s’adjuge 2,9% et Mithra 1,8%. Greenyard cède 0,45% après l’annonce de la fin des négociations pour le rachat de Dole.

• Le briefing actions

UPDATE

>IBA:

*Degroof Petercam a abaissé sa recommandation à "réduire" contre "conserver" avant. L'objectif de cours passe de 23,3 euros contre 14,9 euros avant.

*ING revoit sa recommandation et son objectif de cours qui étaient jusqu'ici à "conserver" et 34,5 euros.

>Telenet : Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 63 euros contre 61 euros avant. La recommandation reste à "surperformer".

>Bpost : Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" avant. L’objectif de cours passe de 26,4 euros à 33,75 euros.

>Takeda annonce son intention d'acquérir la biotech belge TiGenix au prix de 520 millions d'euros, soit un prix unitaire de 1,78 euro. L’action est suspendue jusqu’à midi. Notre article.

>TiGenix : KBC relevé son objectif de cours à 1,78 euro contre 1,40 euro avant. La recommandation reste à "acheter".

>IBA n'est pas parvenue à engranger les cinq contrats nécessaires pour maintenir ses prévisions de 2017. Elle se dit confiante de renouer avec un Rebit et un résultats positifs en 2018. Notre article.

>IBA : KBC a réduit son objectif de cours à 23 euros contre 26 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>Fin de partie pour Greenyard et Dole. Les négociations entre le groupe belge et l'Américain Dole ont glissé sur une peau de banane... Notre article.

>Kiadis Pharma fera une présentation le 8 janvier lors du Biotech Showcase qui se tient à San Francisco.

>A tenir à l’œil ce vendredi. Zone euro. Inflation décembre à 11h. USA. Balance commerciale novembre à 14h30. Emploi décembre à 14h30. Commandes de l’industrie novembre à 16h. Indicateur ISM des services décembre à 16h.