Nouvelle fièvre spéculative autour d'IBA (+Briefing actions)

Les marchés européens affichent une légère hausse ce jeudi matin grâce à Wall Street et à la croissance chinoise. Mais le Bel 20 fait exception et recule.

• La tendance

Les principaux marchés européens sont en hausse ce jeudi midi après les nouveaux records de clôture à Wall Street et le chiffre meilleur qu’attendu de la croissance chinoise. L’euro est en hausse face au billet vert.

A Bruxelles, le Bel 20 et l'indice des valeurs cotées en continu font exception et affichaient, peu avant midi, un recul identique de 0,13%.

Aperam est en tête des hausses avec un gain de 1,32%. Le producteur d’inox est suivi par Bekaert (+1%) et Ageas (+0,6%). Ontex est lanterne rouge (-2,58%). UCB n'est pas loin derrière (-2%) après son gain de la veille.

Hors Bel 20, MDxHealth bondit de 12,5%. La biotech a fait état de résultats encourageants pour un nouveau test de diagnostic du cancer de la prostate. En matinée, IBA a encore été la cible d'une fièvre spéculative, le titre grimpant jusqu'à 6% avant de réduire son gain à 3% vers midi.

Recticel, pour sa part, grimpe de 4,4%. La valeur a intégré la liste des actions préférées d’ING pour le Benelux.

Parmi les valeurs en retrait, pointons Avantium (-4,35%) et Curetis (-2,75%).

• Le briefing actions

UPDATE

>Ageas: Degroof Petercam a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "accumuler" avant. L'objectif de cours est fixé à 43,5 euros.

>AB InBev:

*Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avant.

*Redburn a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" avant. Pas d'objectif de cours.

>Colruyt : ING a réduit son objectif de cours à 41 euros contre 43 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>Bank of America a accru sa participation dans Ablynx les 9 et 10 janvier et a franchi, à la hausse, le seuil des 5% pour atteindre 5,15% contre 4,32% avant.

>FMR a accru sa participation dans Ablynx les 15 et 16 et janvier pour atteindre 9,68% du capital. Dans ce pourcentage 3,21% sont détenus sous la forme d’instruments financiers.

>La position vendeuse de BNP Paribas sur Ablynx est passée sous le seuil de déclaration de 0,50% du capital le 16 janvier contre 0,53% avant.

>MDxHealth fait état de résultats prometteurs pour un test qui permettrait de personnaliser le traitement de patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration. Notre article.

>Mérieux Développement et Gimv, associés au management, ont signé un accord d’exclusivité avec Stage Capital, l’actionnaire majoritaire de Stiplastics Healthcaring, en vue de l’acquisition de la société. Le communiqué.

>ING a intégré Recticel dans la liste de ses actions favorites pour le Benelux. L’objectif de cours passe de 9,3 euros à 11 euros.

>Highbridge Capital Management a accru sa position vendeuse sur TiGenix passant de 4,14% du capital à 4,84% à la date du 15 janvier.

>A tenir à l’œil ce jeudi. USA. Mises en chantier et permis de bâtir. Résultats. American Express, Bank of New York Mellon et Morgan Stanley.