Nouvelle séance chaude pour les biotechs, Celyad bondit (+Briefing)

• La tendance

Ontex (+1,9%) est en tête des hausses. Galapagos (+1,7%) et Telenet (+1,6%) suivent de près. Seules deux valeurs du Bel 20 sont dans le rouge : Colruyt (-0,6%) et Argenx (-1,3%).

Hors Bel 20, les biotechs se distinguent encore avec un bond de 8,5% pour Celyad . Oxurion prend 3%, Curetis 2,9% et Biocartis 2,4%. Acacia Pharma , par contre, chute de 9,5% et Kiadis recule de 2,9%.

• Le briefing actions belges

>Chagral Invest et 3T Finance, des actionnaires d’Asit Biotech n’agissent plus de concert et le seuil de participation de 5% n’est plus franchi. Le communiqué.