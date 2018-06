Nouvelle séance difficile pour bpost et Ontex (+Briefing actions)

• La tendance

>En plus des Etats-Unis, de l'Autriche, de la Russie et de la République tchèque, l'anneau vaginal contraceptif développé par Mithra sera commercialisé au Danemark via un accord de licence conclu avec Orifarm. Notre article .

>Six mois après avoir fait l’acquisition de la société Stiplastics et constitué le groupe SGH Healthcaring, Gimv et Mérieux Développement annoncent l'acquisition des sociétés françaises Rovipharm et RR Plastiques par SGH Healthcaring. Pas de détails financiers. Le communiqué.