Nouvelle tuile de taille pour Galapagos

Nouveau revers

Le titre a plongé de plus de 15% à l'annonce de la suspension du traitement Isabela. L'action a été suspendue à la Bourse de Bruxelles. Chez KBC Securities, Tom Simonts juge la claque de l'action compréhensible, car "selon le modèle de valorisation de KBC Securities, le ziritaxestat représente 11% de la valeur de Galapagos. Si on retire le cash de la société, en prenant seulement le pipeline, on arrive à un chiffre de 25%. C'est une mauvaise nouvelle". "Galapagos n'a pas grand-chose d'autre dans le pipeline en ce moment, et cela survient après les problèmes avec le filgotinib", ajoute-t-il. "Puisque les essais cliniques sont arrêtés, l'investissement de Gilead pour ce traitement disparaît."