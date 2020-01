Nouvelle tuile pour Tullow Oil (Débriefing actions européennes)

Les principales bourses européennes ont terminé en hausse, profitant d’un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise et de la confirmation de la signature prochaine de l’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que des tout premiers indicateurs économiques de 2020.

Le compartiment bancaire (+1,93%) a bénéficié quant à lui de la remontée des rendements obligataires. Les titres du secteur plus sensibles au cycle économique et aux mouvements sur les taux ont signé les meilleures performances. Les banques allemandes Commerzbank (+6,85%) et Deutsche Bank (+6,22%)se sont distinguées. Bank of Ireland a pris 2,72%.