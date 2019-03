Nouvelles positions de "shorteurs" sur Argenx, Umicore, Ontex et bpost (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère hausse ce jeudi matin mais le climat général reste assombri par les craintes sur la croissance mondiale, la baisse des rendements obligataires et les incertitudes sur le Brexit.

A Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,32% vers 9h10, l’indice des valeurs cotées en continu suivant un peu plus mollement le mouvement (+0,25%).

Umicore (+1,2%) est en tête des hausses suivie par Solvay (+0,9%) et Ontex (+0,7%). Les financières ING (-0,1%) et KBC (-0,2%) font l’objet de prises de bénéfices après leur belle hausse de la veille.

Hors Bel 20, Curetis et Shurgard se distinguent avec des gains autour de 4%. La BNB qui a publié ses résultats annuels hier soir avance de 2,1%.

Pointons encore les reculs d’ Asit (-1,5%) et de Wereldhave Belgium (-1,1%).

• Le briefing actions belges

> Fluxys va distribuer un dividende brut de 1,26 euro par action contre 1,23 euro un an plus tôt. Le communiqué .

> Aedifica a réalisé la deuxième phase de la cession des titres d’Immobe (appartements) à Primonial European Residential Fund. Aedifica ne détient plus que 25% (moins une action) d’Immobe. Le communiqué .

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Inflation mars. Résultats Celyad "en soirée". Résultats Exmar, Sofina et Vranken après Bourse. Assemblée de Quest for Growth. Zone euro. Confiance des consommateurs et des entrepreneurs mars 11h. USA. PIB 4e trimestre définitif 13h30. Inscriptions au chômage 13h30.