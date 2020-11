Novembre 2020, meilleur mois de l'histoire du Bel 20

L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles a enregistré sa plus forte hausse mensuelle depuis sa création en 1991. D'autres indices européens ont aussi brillé.

Gagner plus de 20% en un mois, ça n'était jamais arrivé aux investisseurs qui misent sur le Bel 20 . En novembre, l'indice phare de la bourse de Bruxelles a enregistré la meilleure performance mensuelle de son histoire en s'envolant de 20,5%. D'autres indices européens ont également enregistré des progressions record au cours du mois écoulé. Le Stoxx 600 des plus grandes capitalisations européennes a bondi de 13,77%, une avancée mensuelle inédite, tout comme celle de 18,09% de l'EuroStoxx 50 qui concentre les plus grandes sociétés cotées de la zone euro.