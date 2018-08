Nyrstar, Balta et Greenyard encore mal en point (+Briefing actions)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert sur une hausse timide ce mercredi matin. Elles sont toujours soutenues par l'élan positif à Wall Street après l'accord commercial conclu entre le Mexique et les Etats-Unis, même si ce dernier n'a pas entièrement dissipé les craintes autour du commerce international.

A Bruxelles, le Bel 20 grappillait 0,08% vers 9h10 tandis que l’indice des valeurs cotées en continu restait plus proche encore de son niveau de clôture de la veille (+0,03%).

Au sein du Bel 20, la biotech Argenx se distingue avec un gain de 0,9% à 80 euros. Elle a fait état ce matin d’avancées pour l’un de ses produits au Japon. Suivent Ontex (+0,5%) et Colruyt (+0,2%). Bpost est en queue de peloton avec un recul de 0,5%.

Hors Bel 20, Bone Therapeutics et Curetis s’adjugent un peu plus de 2%. Recticel, qui a publié ses chiffres semestriels ce matin, affiche un gain limité à 0,2%.

Pour Greenyard, les jours se suivent et se ressemblent avec une nouvelle baisse notable (-3,2%). Un broker a abaissé sa recommandation sur la valeur. Balta et Nyrstar perdent encore des plumes avec -2% pour la première et -1,7% pour la seconde.