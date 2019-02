Nyrstar et Bone en mode turbo, retour sur terre pour Acacia (+Briefing)

Ouverture sans tendance claire ce jeudi matin sur les marchés actions en Europe. Chez nous Kinepolis, EVS, Deceuninck, Montea et la GIMV ont publié leurs résultats.

• La tendance

Les Bourses européennes évoluent peu ce jeudi matin à l'ouverture au lendemain du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, dans un climat d'optimisme sur les négociations commerciales entre Washington et Pékin.

L’euro est stable face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 abandonnait 0,14% vers 9h15 tout comme l’indice des valeurs cotées en continu.

Umicore (-1,4%) est en queue de peloton en compagnie de Telenet (-0,8%) et de bpost (-0,7%). Au lendemain de la publication de ses résultats, Ageas prend encore 1%. Kempen n’est plus à vendre sur la valeur et a relevé son objectif de cours. Colruyt, aussi, est bien orientée (+0,9%).

Hors Bel 20, Nyrstar et Bone Therapeutics grimpent respectivement de 13,1% et 10,5%. Les résultats d’EVS ont été bien accueillis, le titre avançant de 3%. Par contre, Deceuninck (=) et Kinepolis (-0,8%) bougent peu après la publication de leur bilan annuel.

Montea qui, de son côté, a annoncé une augmentation de capital de 160 millions d’euros recule de 1,8%. Après son envolée de la veille, Acacia Pharma cède 6,7%.

• Le briefing actions belges

>Ageas : Kempen a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre" avant. L’objectif de cours passe de 42 à 46 euros.

>Cofinimmo a conclu un contrat d'usufruit de 15 ans pour la totalité de l'immeuble de bureaux Quartz, qui prendra cours après la fin des travaux prévue en 2020. Le communiqué.

>EVS signe un second semestre record. Les résultats d'EVS, spécialiste liégeois des production vidéo en direct, sont globalement en ligne avec les attentes, grâce notamment à de nouveaux produits et une baisse des coûts. Alors que l’intérim de Pierre De Muelenaere comme CEO a été prolongé jusqu’à la fin de l’année, 2019 s’avère plus incertaine, faute notamment de gros événements sportifs. Notre article.

>Montea veut lever 160 millions d'euros. La société immobilière Montea lance, dès demain, une augmentation de capital pour financer sa croissance et renforcer son bilan. Notre article.

>Le Canada sourit à Kinepolis . Nouvelle année record pour Kinepolis en 2018: le nombre de visiteurs a dépassé les 35 millions, en grande partie grâce au Canada, devenue le deuxième marché du groupe. Le groupe propose un dividende en hausse de 1,1%. Notre article.

>La Turquie va encore peser sur Deceuninck . Malgré les déboires rencontrés dans ce pays, Deceuninck a réussi à dégager un Ebitda ajusté au plus haut depuis 10 ans et supérieur aux attentes. Le dividende reste inchangé. Notre article.

>Bois Sauvage a souscrit à hauteur de 10 millions d’euros à l’augmentation de capital de la société française Ÿnsect. Grâce à une collecte de fonds d’un montant total de 125 millions de dollars, Ÿnsect va accroître sa production en construisant en France la plus grande ferme d’insectes au monde. Le communiqué.

>La GIMV a publié ses résultats sur neuf mois. Notre résumé.

>Leasinvest a vu résultat augmenter de 13,7% à 31,3 millions d'euros. Le taux d'endettement a diminué à 53,53%, notamment grâce à son augmentation de capital de 84 millions d'euros. La SIR va proposer à ses actionnaires un dividende de 5,10 euros par action, contre 5 euros l'année précédente. Le communiqué.

>La société immobilière réglementée Qrf va verser un dividende à ses actionnaires, mais en baisse de 40 %. Le dividende brut est de 0,80 euro par action, contre 1,35 euro en 2017. Notre article.