Nyrstar renoue avec les bénéfices, mais la Bourse doute encore

Profil financier fragile

De toute évidence, des éléments dans les annonces faites par Nyrstar n’ont pas vraiment plu aux investisseurs . En particulier, le niveau d’Ebitda ajusté (excédent brut d’exploitation) qui est ressorti inférieur aux estimations des analystes. On attendait un montant compris entre 221 millions d’euros et 235 millions.

Signaux d’espoir

Tenant compte de ce facteur, la réaction du marché aurait pu être plus sévère. Sans doute, les investisseurs gardent-ils quelque espoir d’une franche amélioration des affaires dans les temps à venir. Il est vrai que le groupe indique être mieux armé pour 2018. Il anticipe une amélioration durable de sa performance opérationnelle et financière dans toutes ses divisions. "L’activité à Port Pirie monte en puissance et nous anticipons qu’elle contribuera aux bénéfices, comme déjà indiqué, à concurrence d’au moins 40 millions d’euros en 2018, 100 millions en 2019 et 130 millions en 2020." affirme Hilmar Rode, CEO de Nyrstar.