Nyrstar vacille encore, Greenyard a la pêche (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse vendredi, après le vote britannique en faveur d'un report du Brexit et des déclarations jugées rassurantes sur les négociations commerciales en cours entre Washington et Pékin.

Hors Bel 20, le spécialiste des fruits et légumes Greenyard a la pêche et grimpe de 10% après avoir dévoilé son plan de transformation. Roularta et Mithra gagnent respectivement 2,1% et 1,3%.