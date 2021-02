Objectif de cours relevé pour Solvay | Kinepolis en forme | Argenx sous pression (+Briefing)

Les principales bourses européennes évoluent autour de leur point d’équilibre ce mardi matin tandis que le calme semble revenir sur le marché obligataire, ce qui n'empêchera pas les investisseurs de suivre avec intérêt l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, au Congrès américain et ses commentaires sur l'inflation.

C’est Galapagos (+ 1,2%) qui est en tête des hausses au sein du Bel 20. Elle est suivie par Umicore (+1%), KBC (+1,1%) et ING (+0,9%).

Hors Bel 20, Kinepolis avance de 3,3%, Akka de 2,8% et Sequana Medical de 2%.

Dans le bas du tableau, on notera la présence de Roularta (-1,8%), d’Advicenne (-1,3%) et de Smartphoto (-1,3%).

Le briefing actions belges

>UCB s'allie à Microsoft pour sa recherche de médicaments. En utilisant les puissances de calcul et l'intelligence artificielle disponibles chez Microsoft, UCB entend découvrir de nouveaux médicaments de manière plus efficace et innovante. Notre article.