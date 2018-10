Obligations Immobel à sept ans à 2,159% net pour les particuliers

Le promoteur immobilier Immobel sollicite les investisseurs particuliers. Le groupe belge a annoncé mardi soir qu’il souhaitait lever entre 75 et 100 millions d’euros en émettant des obligations à cinq et sept ans, assorties de coupons bruts de 3% et 3,5% respectivement.

Immobel lance un emprunt obligataire à 5 et 7 ans aux investisseurs particuliers. La société immobilière espère lever un montant total minimum de 75 millions d'euros et de maximum 100 millions. Le prix d’émission étant fixé au-dessus du pair, à 101,875% de la valeur nominale des titres, le rendement actuariel brut est de 2,595% pour les obligations à cinq ans et 3,197% pour celles à sept ans. Il faut encore retrancher de ces coupons le précompte mobilier de 30%, ce qui donne des taux nets de 1,706% et 2,159% respectivement.