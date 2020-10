Obligations de Bekaert: hâtez-vous si vous en voulez

"On ne trouve pas d'obligations concurrentes sur le marché", explique Alexandre Goldwasser, gérant du courtier en obligations Goldwasser exchange. "Parmi les obligations de sociétés de cette qualité, il est difficile de trouver un rendement positif." Le coupon de 2,75% brut de Bekaert implique un rendement net annuel de 1,639% pendant sept ans , compte tenu du prix d'émission au-dessus de la valeur nominale et du précompte mobilier de 30%. " Ce sont des conditions correctes dans l'environnement actuel des taux d'intérêt ", indique l'hebdomadaire spécialisé L'Investisseur . "Étant donné que la demande pourrait être importante, il est préférable de souscrire le premier jour."

Crise et BCE

On peut néanmoins se demander pourquoi le taux d'intérêt est exactement le même que l'année dernière, alors que la crise est passée par là et a dégradé le profil de risque de l'ensemble des entreprises. Cela ne justifierait-il pas que le marché exige une prime de risque plus élevée de la part de Bekaert? "On peut s'en étonner mais d'un autre côté, les obligations offrent généralement moins de rendement qu'il y a un an", souligne Alexandre Goldwasser. "En ce qui concerne les obligations de qualité, comme la Banque centrale européenne injecte des liquidités en achetant des titres sur le marché, les rendements ont diminué. Cela compense, grosso modo, l'augmentation du risque liée à la crise."