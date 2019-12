Ocado plonge, Tullow Oil rebondit (Débriefing actions européennes)

Ocado a signé le plus fort recul du Stoxx 600 après une émission obligataire. Tullow Oil tire le secteur pétrolier à la hausse.

Les bourses européennes ont terminé en fort recul, les marchés ayant accusé le coup de l'annonce par Donald Trump du retour de droits de douane sur les aciers brésilien et argentin. L'ouverture de ce nouveau front de tensions commerciales a occulté la publication d'indicateurs encourageants sur l'activité industrielle en Chine comme dans la zone euro.

À Paris, le CAC 40 a perdu 2% alors qu'il gagnait plus de 0,3% avant l'annonce de Donald Trump. À Francfort, le DAX a abandonné 1,95% et à Londres, le FTSE 100 a lâché 0,84%. L'indice FTSEurofirst 300 a perdu 1,56%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro a cédé 1,95% et le Stoxx 600 a reculé de 1,56% alors qu'il gagnait 0,64% en matinée.