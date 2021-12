Offre quatre étoiles pour les activités de logistique de Bolloré en Afrique

De son côté, le Stoxx 600 européen s'est adjugé un peu plus de 1% et évolue à présent à moins de 20 unités de son niveau record atteint à la mi-novembre.

Umicore se reprend

Les minières et le secteur de l'énergie, sérieusement matraqués la veille, étaient les principaux moteurs de la remontée des indices sur fond d'optimisme quant à la capacité de la croissance à surmonter l'épisode Omicron de la crise sanitaire. Les banques ont également participé à la fête, BNP Paribas et ING grappillant respectivement plus de 4% et plus de 3% alors que le titre KBC s'est apprécié de 2,35%.