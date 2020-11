Offre sur Kiadis | "Achetez Unifiedpost" | Umicore souffre | Avis de brokers sur Proximus, Ageas et AB InBev (+briefing)

La prudence est de mise ce lundi matin sur les marchés européens en raison de la dégradation sanitaire et de l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine.

Les principales bourses européennes ont ouvert sur une note prudente ce lundi matin, à l'orée du quatrième trimestre marqué par le retour des mesures de confinement en Europe, face à la dégradation sanitaire liée au coronavirus, et l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine.

UCB, qui a fait état de résultats détaillés d’une phase III, s’inscrit en tête des hausses (+2,9%). ING (+0,9%) et Sofina (+0,7%) suivent.

Après un trading update surprise, Umicore lâche 4,6% et se retrouve lanterne rouge. Un broker a réduit son target sur la valeur. Telenet abandonne 2,9% et Galapagos 2,1%.

Hors Bel 20, Kiadis s’envole de 246% pour s’aligner sur le prix de l’offre de Sanofi. Advicenne grimpe de 6,8% et Roularta de 5,4% dans la foulée de son trading update.

Dans le bas du tableau, pointons Kinepolis (-4,6%), Deceuninck (-2,3%) et Avantium (-1,8%).

Le briefing actions belges

>Dans un trading update imprévu, Umicore indique prévoir un bénéfice d'exploitation compris entre 465 et 490 millions d'euros pour cette année. C'est au moins 4% de moins que les 509 millions pour l'exercice 2019. Notre article.

>Une bulle d'oxygène de 195 millions pour Integrale. Cofinimmo confirme l’achat de 4 maisons de repos et de soins belges et d'un immeuble de bureaux bruxellois, propriétés de l’assureur liégeois Integrale. Notre article .

> Aedifica a annoncé l'acquisition d'une maison de repos à Frasnes-lez-Anvaing. L'opération représente un investissement de 22 millions d'euros et offre un rendement locatif net initial de 4,25%.

>UCB a annoncé les résultats détaillés de phase 3 BE SURE, qui a démontré que les patients traités avec l'inhibiteur expérimental de l'IL-17A et de l'IL-17F, le bimekizumab, obtenaient une disparition des lésions supérieure, par rapport à l’adalimumab, chez les adultes atteints de psoriasis. Notre article.