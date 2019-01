" On devrait retrouver des rendements modérément positifs "

Le FMI vient de réviser à la baisse ses perspectives pour la croissance mondiale cette année et en 2020. Mais les marchés n’ont pas réagi. Pourquoi ?

La croissance économique en Chine ralentit également. Ce ralentissement inquiète-t-il ?

Il faut relativiser les chiffres en Chine car beaucoup d’économies européennes aimeraient avoir un taux de croissance de 6,4% au quatrième trimestre. Le taux de croissance annuel reste sain, mais durant la deuxième partie de l’année dernière, l’économie chinoise a connu une décélération très forte, plus marquée qu’attendu, ce qui a eu un impact sur les marchés. Notre lecture des dernières données conclut que l’économie chinoise se stabilise. Nous sommes confiants du fait de l’ampleur du stimulus financier et budgétaire déployé par le gouvernement. Il reste de l’incertitude sur la rapidité du stimulus à atteindre l’économie. On n’est pas sûr de l’efficacité. On peut être sûr que l’économie chinoise a touché un plancher, et pourrait rebondir au premier semestre, ce qui devrait rassurer les marchés.

L’année passée, aucune classe d’actifs n’a terminé en positif. Qu’attendez-vous cette année ?

L’année dernière, les rendements ont été négatifs aussi bien pour les actions que pour les obligations. C’est extrêmement rare. Un tel phénomène n’a été observé que deux fois durant les trente dernières années. On devrait assister à un retour à la normale, et retrouver des rendements modérément positifs pour les actions et les obligations. Toutefois, les marchés n’intègrent pas toutes les mauvaises nouvelles. Les marchés sont trop pessimistes pour l’économie mondiale mais nos indicateurs montrent que face aux risques géopolitiques, les marchés sont sensiblement plus optimistes qu’il y a quelques mois. Depuis décembre, on assiste à un sentiment de soulagement sur les marchés face aux risques géopolitiques en Europe ou la guerre commerciale, généralisée, ou entre les Etats-Unis et la Chine. Or, ces risques n’ont pas disparu, et risquent fort de ressurgir au second trimestre. Alors, nous recommandons dans nos portefeuilles de se positionner sur la croissance à travers les actions avec un accent sur les titres de qualité, aux Etats-Unis et dans les marchés émergents, et sur la sécurité, à travers les obligations d’Etat, en cas de repli des marchés.