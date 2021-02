On se bouscule pour entrer à la Bourse d'Amsterdam

Depuis janvier, les nouveaux venus à la Bourse d'Amsterdam ont déjà levé plus d'argent qu'en 2020. Coolblue, Universal Music et plusieurs SPAC sont dans les starting-blocks.

Avec 3,5 milliards d'euros levés en un mois et demi , les introductions en bourse ont pris un départ tonitruant sur Euronext Amsterdam. Au cours des cinq derniers exercices, le montant total levé en un an par les nouveaux venus sur le marché amstellodamois n'avait jamais dépassé les 3 milliards d'euros , selon les calculs de nos confrères du Financieele Dagblad.

Le millésime 2021 s'annonce fructueux pour la plus vieille place boursière du monde. Et ce qui étonne les suiveurs, c'est la forte attirance qu'elle exerce des grands groupes internationaux.

Plusieurs IPO à venir

Devant la Bourse de Londres

Le Brexit a plutôt profité à la Bourse d'Amsterdam. Depuis qu'il est effectif, les investisseurs de l'Union européenne doivent réaliser leurs opérations au sein du marché européen. Et on a pu constater une nette hausse des volumes de transactions sur la place néerlandaise. Sur le mois de janvier , elle a d'ailleurs ravi à Londres le titre de première place boursière d'Europe pour les actions .

Amsterdam tire aussi son épingle du jeu grâce à la composition dynamique de ses trois indices , avec, notamment, des champions technologiques comme Prosus, Adyen Just Eat Takeaway. La large palette qu'offre Amsterdam pour les transactions sur les obligations et les dérivés séduit également de grands noms étrangers.

De la place pour les SPAC

À noter également qu'Amsterdam jouit de la réputation d'être une place accueillante pour les SPAC, ces sociétés sans activité opérationnelle et dont les titres sont émis en bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur particulier. Or les IPO par SPAC ont connu une année 2020 exceptionnelle à Wall Street et la tendance ne faiblit pas. D'après le cabinet Dealogic, ces véhicules financiers ont levé au moins 71,6 milliards de dollars sur les marchés boursiers américains en 2020, soit cinq fois plus qu'un an auparavant.