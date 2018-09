Ontex dévisse, Ageas soutenue par un broker (+Briefing actions)

• La tendance

Les principaux indices européens se montrent hésitants ce lundi matin à l’ouverture. Les investisseurs sont circonspects face aux tensions commerciales persistantes, à l'aube d'une séance qui s'annonce plutôt calme. Wall Street restera fermée ce lundi pour cause de "Labor Day".

Ageas (+1,3%) est en tête des hausses au sein du Bel 20. Elle est suivie par Sofina (+0,5%) et UCB (+0,4%). AB InBev , pour sa part, recule encore (-0,8%) à 80 euros. Telenet abandonne 0,9% et AvH 0,8%.

Rayon hausses, épinglons celles de Smartphoto (+3,7%) et de Biocartis (+2%). La biotech a annoncé ce matin la constitution d’une co-entreprise pour pénétrer sur le marché chinois.

• Le briefing actions

Lire plus

>La biotech Biocartis a conclu une co-entreprise avec le Chinois Wondfo pour commercialiser son mini-labo, l'Idylla, et ses cartouches de diagnostic axées sur le cancer. Notre article .

>Les entreprises belge et espagnole de gaz naturel Fluxys et Enagás ont annoncé aujourd'hui avoir signé la vente conjointe de la totalité de leurs parts dans Swedegas (propriétaire et opérateur du réseau gazier haute pression suédois) à FS Gas Transport AB pour 192 millions d’euros. Le communiqué.