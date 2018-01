Ontex pénalisée par l'euro, Galapagos au record (+Briefing actions)

Alors que l'euro a progressé, les principaux indices européens ont fini en hausse ce vendredi. A Bruxelles, Ontex a battu en retraite. Un avis de JPMorgan a soutenu Aperam. Nouveau record pour Galapagos.

• La tendance

Les principaux marchés européens ont fini en hausse ce vendredi, après la clôture négative de la veille provoquée par le bond de l’euro face au dollar après la conférence de presse du président de la BCE. L'euro a grimpé face au billet vert, à plus de 1,24 dollar.

A Bruxelles, après un début de séance hésitant, le Bel 20 a petit à petit repris des couleurs ce vendredi. L’indice phare de la Bourse de Bruxelles s’est adjugé jusqu’à 0,60% avant de clôturer sur une progression de 0,43% à 4.162,01 points.

Lanterne rouge, Ontex a trébuché de 2,08% à 25,38 euros, au lendemain de sa chute de 4,21%. Les investisseurs s’inquiètent de la remontée des prix des matières premières et de l’effet de change défavorable. Ils craignent dès lors que le fabricant de couches ne se montre prudent dans ses futures prévisions. Ses résultats annuels seront publiés le 6 mars prochain.

Aperam a g​agné 0,94% à 46,35 euros. JPMorgan a émis une note positive sur le secteur sidérurgique européen. La banque d’affaires est surpondérée sur des valeurs telles qu’ArcelorMittal, Outokumpu et Aperam, pour laquelle elle s’attend à un effet favorable de la reprise économique au Brésil. JPMorgan estime que le secteur de l’acier inoxydable, où opère Aperam, bénéficie de perspectives à long terme attrayantes.

Galapagos a enregistré un nouveau record en clôturant à 94,34 euros (+ 1,68%). Mercredi, UBS avait repris le suivi de l’action avec un avis "neutre" et un objectif de cours de 95 euros.

Hors Bel 20, Ablynx a bondi de 3,57% à 37,12 euros. D’après l’agence d’informations financière Bloomberg, Novo Nordisk envisagerait de relever son offre d’acquisition lancée sur la biotech belge le 8 janvier. Le groupe danois pourrait monter jusqu’à une valeur de 40 euros par action Ablynx, contre un prix de 30,50 euros dans la première mouture de l’offre.

Hamon a dégringolé de 30,87% à 1,59 euro. Le groupe spécialisé dans les technologies de refroidissement a débuté son augmentation de capital vendredi, ce qui provoque une importante dilution pour les actionnaires qui ne participeront pas à l’opération.

Asit Biotech a perdu 1,79% à 4,39 euros. La société biotechnologique a publié les résultats de la première tranche de son augmentation de capital. Elle a levé 9,4 millions d’euros. Une seconde tranche de 2,1 millions d’euros doit suivre.

• Le briefing actions

>Quelque 527.561 actions Sapec ont été apportées lors de l’OPA représentant 38,93% des actions en circulation. Une offre de reprise se tiendra du 23 avril au 29 au prix de 60 euros par action.

>Ontex : Kepler Cheuvreux a réduit son objectif de cours à 27,5 euros contre 29 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Le 19 janvier, Aviva a franchi, à la baisse, le seuil de 3% dans le capital d’Ontex.

>KBC : Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 85 euros contre 81 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>ING : Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 19 euros contre 18 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Bpost : Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 27 euros contre 28 euros avant. Sa recommandation reste à "neutre".

>Aperam : JPMorgan a réduit son objectif de cours à 51,5 euros contre 53 euros avant. La recommandation reste à "surpondérer".

>Ahold Delhaize : Independant Research a relevé son objectif de cours à 19,5 euros contre 18 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>Euronext : JPMorgan a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 57 euros.

>Hamon démarre aujourdh'hui son augmentation de capital, la sixième depuis 2014. Avec un maximum de 67 millions d'euros, l'opération est un multiple de la valeur boursière actuelle et donc le titre du spécialiste des tours de refroidissement sera considérablement tiré vers le bas. Pour en savoir plus.

>Quest for Growth renoue avec son dividende. La pricaf affiche pour 2017 un résultat de 27,4 millions d'euros contre une perte de 0,5 million en 2016. Notre article.

>Asit Biotech a bouclé une première tranche de son augmentation de capital qui lui a permis de récolter 9,4 millions d'euros. Une seconde tranche de 2,1 millions est en cours. Notre article.

>Asit Biotech: KBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "accumuler" avant. L'objectif de cours reste à 7 euros.

>Norges Bank a franchi, à la baisse, le seuil des 3% dans le capital d’IBA et détenait, à la date du 17 janvier, une participation de 2,87%.

>Vranken-Pommery a publié son chiffre d’affaires pour 2017. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce vendredi. Belgique. Résultats semestriels de KBC Ancora. Royaume-Uni. PIB 4e trimestre 10h30. USA. Commandes de biens durables décembre à 14h30. PIB 4e trimestre 14h30. Résultats. Colgate, Honeywell.