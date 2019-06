Ontex reste un boulet pour le Bel 20 (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles est le mauvais élève de la classe européenne ce jeudi. Alors que les principaux indices boursiers ont très légèrement progressé, le Bel 20 a reculé de 0,25%. L'indice belge a souffert des reculs d'Ontex, ING et AB InBev.

Ontex a subi le plus net recul du jour au sein du Bel 20. L'action du spécialiste des produits d'hygiène jetables a cédé 2,21%. Le cours de Bourse d'Ontex reste sous pression après son avertissement sur résultat du mois dernier. En mai, le titre avait plongé de près de 32%. Depuis le début du mois de juin, il affiche un repli de 10% supplémentaires.

Côté hausses, Argenx s'est distingué en prenant 1,87% après avoir bondi de 7,85% en tout début de séance. Kepler Cheuvreux a débuté la couverture de la société biotechnologique avec une recommandation fixée à "acheter" et un objectif de cours de 140 euros. Selon le courtier, le pipeline de traitements en développement chez Argenx est attrayant, notamment dans le domaine des maladies auto-immunes et la lutte contre le cancer. Kepler s'attend à une poursuite de la hausse de l'action dans l'attente de la publication de résultats de tests cliniques de phase 3 l'année prochaine. Il évoque aussi la spéculation sur une possible offre d'acquisition.