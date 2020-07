Optimisme croissant pour un vaccin à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé sans direction mercredi, l'optimisme croissant pour un vaccin Covid-19 sûr et efficace ayant apaisé les craintes d'une nouvelle série de fermetures d'entreprises, malgré une forte augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis. Le Dow Jones a perdu 0,30% à 25.734,97 points, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont respectivement avancé de 0,95% à 10.154,63 points et 0,50% à 3.115,86 points.