Optimisme sur les vaccins anti-Covid à Wall Street

La Bourse US a clôturé en hausse ce mardi, se ressaisissant peu avant la clôture grâce à l’optimisme autour des vaccins anti-Covid, après avoir passé une bonne partie de la séance dans le rouge, les investisseurs étant inquiets du nombre élevé de contaminations au coronavirus aux Etats-Unis et anxieux face à l'absence de nouvelles mesures de relance. Le Dow a pris 0,35% à 30.173,88 points, le Nasdaq a gagné 0,50% à 12.582,77 points. Le S&P 500 a avancé de 0,28% à 3.702,25 points. Les acteurs du marché ont ainsi salué un rapport des experts de l'Agence américaine des médicaments jugeant que le vaccin de Pfizer (+3,18%) et BioNTech (+1,83%) ne présentait pas de risque de sécurité empêchant son autorisation, qui pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine.