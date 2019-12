Orange déçoit, Elior bondit (Débriefing actions européennes)

Les indices ont en revanche augmenté leurs gains après une information de Bloomberg affirmant, à l'appui de sources non identifiées, que les Etats-Unis et la Chine se rapprochaient d'un accord de "phase 1" sur le commerce.

À Paris, le CAC 40 a pris 1,27%. À Francfort, le DAX a gagné 1,12% et à Londres, le FTSE a progressé de 0,28%, sa progression étant freinée par l'appréciation de la livre sterling. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a avancé de 1,07%, l'Euro Stoxx 50 de la zone euro de 1,32% et le Stoxx 600 de 1,11%.

Les secteurs les plus exposés aux tensions entre Washington et Pékin, comme les ressources de base (+1,71%) et l'automobile (+0,67%), sont logiquement remontés.