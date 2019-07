Oxurion décolle, Kiadis dégringole (Débriefing actions belges)

La biotech Oxurion a vu son titre fortement progresser grâce à des essais cliniques positifs. Les valeurs bancaires sont en hausse. Kiadis signe le plus fort recul du jour.

La Bourse de Bruxelles a fortement rebondi comme les autres places européennes grâce à l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le Bel 20 a terminé sur une hausse de 0,8% à 3.578,14 points.

Au sein de l'indice, les valeurs bancaires signent une belle progression. KBC a pris 1,21 % et ING 0,31%. Pourtant, Kepler Cheuvreux a placé KBC parmi les actions européennes à éviter. "Nous nous attendons à ce que le consensus des analystes abaisse ses estimations pour le bénéfice par actions de 10%. Le consensus s'attend à une croissance du bénéfice de 2,1% en 2019 et de 3% en 2020, qui est irréaliste dans le contexte actuel de taux bas (et négatifs), indiquent les analystes de Kepler Cheuvreux. Nous pensons qu'il reste une pression sur la structure des frais de KBC, dont le modèle est basé sur des frais élevés."