Oxurion et Aedifica volent la vedette (Débriefing actions belges)

Contrairement à la séance précédente, où seuls Barco et UCB avaient clôturé en progression, les titres de l'indice ont presque tous terminé en hausse. Le spécialiste des produits d'hygiène Ontex a lâché 1,85% et est lanterne rouge.

La plus forte progression de ce mardi est revenue à Barco, qui a pris 2,01%. Galapagos a repris du poil de la bête et avancé de 1,01%. Mais argenx a clôturé sur un recul de 0,64%.

Oxurion a flambé de 16,11%. Les résultats de son essai clinique de phase I du THR-687 visant l’œdème maculaire diabétique ont fait apparaître que ce produit était sûr et bien toléré par les patients. En plus, il a démontré une efficacité rapide et prolongée sur l’acuité visuelle à toutes les doses après une seule injection. La biotech va pouvoir lancer la phase II de ses essais cliniques dans le courant du second semestre de cette année.