Palantir prêt à s’exposer en bourse

C’est sans doute l’une des sociétés technologiques les plus secrètes et les plus controversées de la Silicon Valley: Palantir , qui vend ses services d’ analyse de données aux gouvernements et aux multinationales , prévoirait d’ entrer en bourse d’ici l’automne, selon Bloomberg, même si ce timing pourrait encore changer.

Des activités controversées

Fondée au début des années 2000 par l’investisseur milliardaire américain Pieter Thiel et Alex Karp, son actuel CEO, Palantir offre une plateforme capable d'agréger des données d'origines et de format très disparates, pour ensuite conduire tous les tris et les analyses souhaités par l'utilisateur. La société s’est notamment fait connaître pour l’aide apportée au services de sécurité américains comme la CIA dans la traque des terroristes comme Oussama Ben Laden au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Régulièrement critiquée par les militants des droits fondamentaux, elle a aussi plus récemment travaillé avec l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) dans le cadre des mesures mises en place en la matière par l’administration Trump.