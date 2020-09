Palantir, une introduction en bourse pas comme les autres

Ce n'est pas une introduction en bourse ordinaire qui doit avoir lieu à Wall Street ce mercredi. Palantir a choisi d'emprunter la voie de la cotation directe , ce qui n'était plus arrivé depuis l'entrée de Slack sur le marché boursier américain en juin 2019.

Autre particularité, la société technologique spécialisée dans le traitement des données a octroyé des parts de fondateur à Peter Thiel, Alex Karp et Stephen Cohen, les trois cofondateurs de l'entreprise. Ces parts "F", comme elles sont désignées dans le prospectus de l'opération, garantissent au trio de conserver, à perpétuité, 50% des droits de vote, et ce, même s'ils cèdent leurs actions sous-jacentes ou quittent leurs fonctions dans l'entreprise. Thiel, Karp et Cohen conserveront donc le contrôle de Palantir, ce qui heurte les observateurs sourcilleux sur le plan de la bonne gouvernance.