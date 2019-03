Panne de moteur pour Tessenderlo et Picanol

Les deux groupes dirigés par l'homme d'affaires Luc Tack ont présenté ce jeudi des prévisions plombées par un environnement difficile. Les analystes restent prudents sur ces deux actions qui ont perdu environ 30% en un an et demi.

Les analystes ne sont guère plus optimistes. Chez KBC Securities, Wim Hoste table sur une progression de 30% du Rebitda en 2019, à 231,6 millions. "Nous pensons que Tessenderlo est confronté à des comparables assez favorables pour le premier trimestre 2019 (les mauvaises conditions météorologiques ont entraîné un démarrage tardif de la saison agroalimentaire de l’année dernière)". Le groupe peut également compter sur la pleine contribution de T-Power ( racheté en octobre dernier ), qui est évaluée à 50 millions d'euros cette année, et l'implémentation des nouvelles normes comptables IFRS16 sur les contrats de locations, qui pourrait provoquer une hausse supplémentaire de 20 millions du Rebitda.

Pas assez d'engrais

Un contexte difficile

Sa société soeur Picanol - elles sont toutes les deux dirigées par Luc Tack -est également dans de beaux draps. "Pour 2019, le groupe prend en compte le ralentissement du marché mondial des machines à tisser. Cela est dû au climat macroéconomique et géopolitique actuel, dans lequel les clients sont plus prudents et où les décisions d'investissement pourraient être retardées ou reportées", prévient son management dans le rapport annuel. Il s'attend donc à une baisse d'environ 25% de ses revenus pour le semestre en cours. De tristes perspectives quand on sait qu'il y a pas si longtemps que cela, en 2017, Picanol a connu la meilleure année de son histoire.