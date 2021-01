Pari gagnant à Londres (Débriefing actions européennes)

Le CAC 40 parisien a pris 0,68%. À Francfort, le Dax (+0,06%) a pu poursuivre sa chasse aux records, franchissant pour la première fois de son histoire les 13.900 points alors qu'il grimpait de plus de 1,4%.

La hausse était plus franche pour FTSE londonien (+1,72%) pour sa première séance hors du marché unique européen. Le marché britannique où les valeurs minières sont représentées en nombre a profité pleinement de la solidité affichée par l'industrie manufacturière en Chine, premier importateur mondial de métaux, et du repli du billet vert. Les titres BHP (+5,71%) et Rio Tinto (+5,22%) ont ainsi repris des couleurs.