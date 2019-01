"Pas d'éclaircie à court terme pour IBA" (Jefferies)

Dans un rapport de 92 pages dans lequel elle expose sa vision sur le secteur de la santé en Europe et ses chouchous pour l’année en cours, la banque d’investissement américaine y indique modifier sa recommandation sur IBA, passant d’"acheter" à "conserver" . " À notre avis, le calendrier de la reprise du marché de la protonthérapie reste incertain compte tenu de la longueur du cycle de vente (3 à 4 ans) et des inquiétudes macro-économiques ", explique l’analyste James Vane-Tempest, qui était jusqu’il y a peu l’un des rares à être optimiste sur la société néo-louvaniste.

Chez Jefferies, James Vane-Tempest n’est pas aussi pessimiste. Si la prudence est visiblement de mise à court terme, l’horizon lointain serait plus dégagé. "Les opportunités de pénétration à long terme restent intactes, IBA étant le principal acteur du marché", assure-t-il. "Les principaux obstacles à l’adoption de la protonthérapie continuent de baisser et nous prévoyons que la pénétration au sein du marché de la radiothérapie augmentera d’environ 1% aujourd’hui jusqu’à un niveau compris entre 15% et 20% (de nombreuses études suggèrent que 20% est plus proche de l’optimum)".