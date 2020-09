Pas d'envolée pour Ageas | Avis de broker sur Sioen | Un "shorteur" se renforce sur Ontex (+Briefing)

Malgré la correction observée sur les techs à Wall Street et la séance en berne en Asie, les marchés européens ont entamé la semaine sur une note positive.

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin, faisant fi d'une séance négative en Asie et du mouvement de correction engagé en fin de semaine dernière sur les valeurs technologiques à Wall Street. Les marchés américains resteront fermés ce lundi.

Ageas progresse de 2,2%. On a appris vendredi que des investisseurs avaient manifesté leur intérêt pour un rachat de l’assureur. Celui-ci a décliné l'offre.

Ce sont toutefois Galapapos et Telenet qui sont en tête des hausses avec des gains de 2,4%. KBC progresse de 1,6% et argenx de 1,5%.

Hors Bel 20, Exmar gagne 2,7%, Bone Therapeutics 2,6% et Celyad 2,5%.

Econocom , qui négocie le rachat de la société les Abeilles, est lanterne rouge (-3,4%). Notons également les replis de MDxHealth (-1,1%) et de Kinepolis (-1,1%).

Le briefing actions belges

> Ageas rejette une OPA belge. L'assureur belge confirme dans un communiqué de presse qu'un groupe d'investisseurs belges a fait une offre publique d'achat conditionnelle. Mais cette proposition a été jugée irréaliste et rejetée. Notre article.

>Les groupes Bourbon et Econocom sont entrés en négociations exclusives en vue de la reprise par Econocom de la société les Abeilles, le spécialiste français du remorquage et sauvetage en haute-mer, et de la mise en place d'un partenariat opérationnel en soutien de cette activité. Le communiqué.